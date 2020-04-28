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Банкіри зафіксували зниження попиту населення та бізнесу на кредити

Новини » Фінансова криза 2020     28.04.2020 - 18:02
Банкіри зафіксували зниження попиту населення та бізнесу на кредити
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

У банківській сфері відбувся злам тенденції до зростання

Українські банки констатують зменшення попиту на кредити зі сторони населення та бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування та зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників. Про це свідчать результати "Опитування про умови банківського кредитування" за ІІ квартал 2020 рок, проведеного НБУ з 19 березня по 9 квітня 2020 року.

Лише 42% респондентів прогнозують збільшення обсягу портфеля корпоративних кредитів та 30% - роздрібних, що вдвічі менше порівняно з минулим кварталом.

Банкіри зафіксували зниження попиту населення та бізнесу на кредити

Половина всіх опитаних банків у минулому кварталі посилили стандарти кредитування бізнесу через негативні інфляційні, курсові та загальноекономічні очікування.

Падіння попиту з боку населення на кредити у І кварталі стало найбільшим із 2015 року.

Наступного кварталу, а також найближчі 12 місяців загалом банки очікують подальшого скорочення попиту населення та бізнесу на кредити. Така думка відображає злам попередніх тенденцій, адже досі банки зберігали позитивні очікування щодо зростання попиту на кредити зі сторони населення та бізнесу, та щодо умов кредитування.

Більшість банків також очікує різкого зниження якості як корпоративного, так і роздрібного портфеля.

Водночас банки все ще прогнозують зростання обсягів депозитів, хоча і менше, ніж у попередніх кварталах. Частина банків очікує відпливу коштів клієнтів.

Очікування реалізації всіх ризиків також погіршилися і досягли свого максимуму з ІІ кварталу 2014 року. У наступному кварталі банки очікують найбільшого зростання кредитного ризику, меншою мірою зростуть валютний та процентний ризики.

Опитування проводилося з 19 березня до 09 квітня 2020 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 91%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 23 квітня заявив, що український уряд для підтримки бізнесу з-за карантину в Україні запускає нову програму пільгових кредитів "Нові гроші".

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2020 року в національній валюті становили 37,3% річних, що на 0,2 в.п. вище, ніж у лютому (37,1%).

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