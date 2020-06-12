Держаудитслужба виявила в діях колишнього чиновника УЗ порушень на 100 млн грн

Фото: Роман Веприцький (swrailway.gov.ua)

Раніше Романа Веприцького називали претендентом на в.о. голови правління УЗ

Державна аудиторська служба України (ДАСУ) виявила фінансові порушення порядку на 100 млн грн в діяльності Романа Веприцького в період керівництва ним регіональною філією "Південно-Західна залізниця" УЗ.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня", посилаючись на дані, раніше опублікованої ревізії ДАСУ.

За даними видання, 10 червня на службовому місці у Романа Веприцького були проведені обшуки по одному з епізодів, описаних в акті перевірки ДАСУ.

Згідно з інформацією з акта ревізії, у 2018-2019 роках "Південно-західна залізниця" допустила розтрату в різних фінансово-господарських операціях. Ревізія проводилася за зверненням ГУ СБУ в Києві та Київській області (від 6 вересня 2019 р.).

Зокрема, близько 48,9 млн грн витрачено на заміну двигунів на шести рейкових автобусах (PESA-620 М) без проведення процедур закупівель і без укладання договорів. Чим, за висновком ДАСУ, були порушені п 1, 7 ст. 2 закону "Про публічні закупівлі". Зокрема, встановлено, що відсутні старі дизельні двигуни, на капремонт яких витрачено майже 400 тис. грн. Рішення про це капремонт, за даними ДАСУ, було прийнято на нараді під керівництвом Романа Веприцького, як в. о. директора філії.

Крім того, ревізія зафіксувала фінансові втрати філією майже на 34,2 млн грн через виплати одноразових заохочень співробітникам в порушення положень УЗ, кодексу законів про працю, законів "Про оплату праці" та ін. Виплати були нараховані в період з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року. Майже всі рішення про оплату заохочень підписані Романом Веприцьким.

Також велика сума в 16,4 млн грн, за висновком ДАСУ, була необґрунтовано витрачено Південно-Західною залізницею при реконструкції Київської дитячої залізниці. Як вважають держаудитори, "Південно-західна залізниця" фінансувала роботи, купував матеріали та обладнання з грубим порушенням законодавства – без проведення закупівельних процедур і укладання договорів. За інформацією ДАСУ, "...перераховано стороннім юридичним особам суму 16405,02 тис. грн без укладених договірних зобов'язань і наявних первинних документів.

Більш того, під час ревізії не вдалося перевірити доцільність проведення реконструкції Київської дитячої залізниці, оскільки в ході ревізії не були надані документи, що підтверджують необхідність ремонту інфраструктури.

Ревізією також встановлено, що Роман Веприцький, як в.о. директора філії, призначав відповідальних осіб за проведення реконструкції цієї дороги, тоді як не були укладені навіть договори з підрядниками на проведення робіт.

Були виявлені й інші порушення в діяльності Південно-Західної залізниці в період керівництва Веприцького на більш дрібні суми. Наприклад, при будівництві пасажирського сполучення Київ-Бориспіль на 1,3 млн грн. А через несвоєчасні оплати контрагентам через суд філії були нараховані штрафні санкції на майже 900 тис. грн.

Нагадаємо, раніше наглядова рада АТ "Укрзалізниця" усунув Романа Веприцького від виконання повноважень в.о. члена правління компанії, а також рекомендувала Кабміну звільнити його з цієї посади, яку він обіймав з середини квітня 2020 року.

Роман Веприцький обіймав посаду в.о. директора РФ "Південно-західна залізниця" з листопада 2017 року. У лютому 2019 року призначений директором філії. Звільнений з посади у грудні 2019 року при екс-голові правління АТ "Укрзалізниця" Євгенію Кравцову. У 2020 році призначений директором з інфраструктури, а пізніше в.о. члена правління компанії.

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Автор: РБК-Україна