Госаудитслужба выявила в действиях отстраненного чиновника УЗ нарушений на 100 млн грн 

Фото: Роман Веприцкий (swrailway.gov.ua)

Ранее Романа Веприцкого называли претендентом на и.о. главы правления УЗ

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) выявила финансовые нарушения порядка на 100 млн грн в деятельности Романа Веприцкого в период руководства им региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" УЗ.

Об этом сообщает "Зеркало недели", ссылаясь на данные, ранее опубликованной ревизии ГАСУ.

По данным издания, 10 июня на служебном месте у Романа Веприцкого были проведены обыски по одному из эпизодов, описанных в акте проверки ГАСУ.

Согласно информации из акта о ревизии, в 2018-2019 гг. РФ "ЮЗЖД" допустил растраты в различных финансово-хозяйственных операциях. Ревизия проводилась по обращению ГУ СБУ в Киеве и Киевской области (от 6 сентября 2019 г.).

В частности, около 48,9 млн грн потрачено на замену двигателей на шести рейковых автобусах (PESA-620М) без проведения процедур закупок и без заключения договоров. Чем, по заключению ГАСУ, были нарушены п. 1, 7 ст. 2 закона "О публичных закупках". В том числе, установлено, что отсутствуют старые дизельные двигатели, на капремонт которых потрачено почти 400 тыс. грн. Решение об этом капремонте, по данным ГАСУ, было принято на совещании под руководством Романа Веприцкого, как и.о. директора филиала.

Кроме того, ревизия зафиксировала финансовые потери филиалом почти на 34,2 млн грн из-за выплат одноразовых поощрений сотрудникам в нарушение положений УЗ, кодекса законов о труде, законов "Об оплате труда" и др. Выплаты были насчитаны в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года. Почти все решения об оплате поощрений подписаны Романом Веприцким.

Также крупная сумма в 16,4 млн грн, по заключению ГАСУ, была необоснованно потрачена Юго-Западной железной дорогой при реконструкции Киевской детской железной дороги. Как считают госаудиторы, РФ "ЮЗЖД" финансировал работы, покупал материалы и оборудование с грубым нарушением законодательства – без проведения закупочных процедур и заключения договоров. По информации ГАСУ, "…перечислено сторонним юридическим лицам сумму 16405,02 тыс. грн. без заключенных договорных обязательств и имеющихся в наличии первичных документов.

Более того, во время ревизии не удалось проверить целесообразность проведения реконструкции Киевской детской железной дороги, так как в ходе ревизии не были предоставлены документы, подтверждающие необходимость ремонта инфраструктуры.

Ревизией также установлено, что Роман Веприцкий, как и.о. директора филиала, назначал ответственных лиц за проведение реконструкции этой дороги, тогда как не были заключены даже договоры с подрядчиками на проведение работ.

Были обнаружены и другие нарушения в деятельности Юго-Западной железной дороги в период руководства Веприцкого на более мелкие суммы. Например, при строительстве пассажирского соединения Киев-Борисполь на 1,3 млн грн. А из-за несвоевременных оплат контрагентам через суд филиалу были начислены штрафные санкции на почти 900 тыс. грн.

Напомним, ранее набсовет АО "Укрзализныця" отстранил Романа Веприцкого от выполнения полномочий и.о. члена правления компании, а также рекомендовал Кабмину уволить его с этой должности, которую он занимал со средины апреля 2020 года.

Роман Веприцкий занимал должность и.о. директора РФ "ЮЗЖД" с ноября 2017 года. В феврале 2019 года назначен директором филиала. Уволен с должности в декабре 2019 года при экс-главе правления АО "Укрзалізниця" Евгении Кравцове. У 2020 году назначен директором по инфраструктуре, а позже и.о. члена правления компании.

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Автор: РБК-Украина