Россия снова запустила "Шахеды": где в Украине предупреждают об опасности
Российская Федерация вечером пятницы, 24 апреля, снова запустила по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 22:20. Россияне запустили несколько групп в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.
Позже стало известно, что беспилотники двигались и в Херсонской области курсом на Николаев.
По состоянию на 22:50 несколько групп беспилотников зафиксировано в Запорожской области.
Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Массированная атака 24 апреля
В ночь на 24 апреля россияне нанесли мощный комбинированный удар по Украине. Захватчики применили 70 ракет различных типов и 145 дронов.
Главной целью россиян был Киев, который был атакован ракетами и дронами. В Святошинском районе из-за вражеской атаки был сильно поврежден жилой дом. Российская атака унесла жизни 12 человек, еще 87 человек пострадали.
Добавим, что вчера под обстрелом РФ были также Харьков, Хмельницкая, Сумская и Днепропетровская области. Больше об этом - в материале РБК-Украина.
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