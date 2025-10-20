ua en ru
Горошек и стиль преппи: Андре Тан назвал главные тренды осени 2025

Понедельник 20 октября 2025 13:01
Горошек и стиль преппи: Андре Тан назвал главные тренды осени 2025 Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился главными трендами сезона с Pinterest - от уютных оттенков до смелого гранжа, горошка и стиля преппи.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Образы в стиле "кофе" и "матча-лате"

"Кофе с молоком, латте или матча - это не только напитки, но и настроение", - говорит Андре Тан.

Теплые кофейные, бежевые и мягкие зеленые оттенки стали настоящим must-have сезона

В тренде - уютные oversize-свитера, костюмы из мягких тканей и многослойность. Оттенки варьируются от кремового до насыщенного карамельного.

Даже в бьюти-сфере тренд поддерживают - популярным стал оттенок волос vanilla latte blonde. Такой образ создает ощущение покоя и комфорта, в то же время выглядя дорого и гармонично.

Макияж в стиле гранж и стрижка пикси

Ностальгия за 90-ми снова врывается в модное пространство. По словам дизайнера, осенний макияж становится более смелым и "живым".

В тренде - затемненные карандаши для глаз, растушеные тени, четкие контуры губ и легкий хаос, придающий образу характера.

Стрижка пикси - еще один мощный камбэк сезона. Короткая, дерзкая и максимально выразительная, подходит тем, кто готов к экспериментам.

"Не бойтесь проявить себя - такая прическа подчеркивает уверенность и свободу", - советует Тан.

Принт в горошек

"Горошек - это вечная классика, которая не теряет актуальности", - отмечает дизайнер.

Самое модное сочетание этого сезона - черный горошек на белом фоне. Его можно увидеть повсюду: от платьев и юбок до сумок, туфель и даже шляпок.

Тренд сочетает нежность и ретро-шарм, поэтому отлично подходит как для деловых образов, так и для романтических свиданий. Это один из тех принтов, которые всегда придают женственности и элегантности.

Стиль преппи

Еще один тренд, который Pinterest вывел в топ - преппи. Это своеобразное возвращение к школьной эстетике, но в зрелом, более изысканном варианте.

"Back to school, но со взрослым шармом", - так описывает его Андре Тан.

В моде - полосатые поло, короткие клетчатые юбки, свитера, опрокинутые через плечи и классические лоферы. Главное - выглядеть аккуратно, интеллигентно и немного ностальгически.

Преппи-образ легко адаптировать к городскому стилю, соединив его с тренчем или кожаной курткой.

Осень 2025 - время теплых оттенков, элегантных силуэтов и смелых экспериментов. Как отмечает Андре Тан, главное правило сезона - одевайтесь так, чтобы вам было комфортно и искренне нравилось отражение в зеркале.

Андре Тан Модные тренды Стиль жизни Тренды
