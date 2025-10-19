"Луки" с жакетами, которые следует повторить этой осенью: выбор Осадчей и Белень

Жакет - один из главных элементов осеннего гардероба 2025 года. Украинские звезды показали, как носить эту базовую вещь стильно и по-разному. От классического монохрома до игривой элегантности - оба образа легко адаптировать для ежедневных выходов.

РБК-Украина подробнее рассказывает, как носят жакеты осенью телеведущая Катя Осадчая и победительница "Холостяка-13" Инна Белень.

Катя Осадчая

Телеведущая и многодетная мама показала трендовый осенний образ.

Пиджак

Ключевым элементом является серый пиджак в стиле оверсайз. Он выполнен из мягкой, вероятно, шерстяной или твидовой ткани, что делает его уютным и идеальным для прохладной погоды. Большой, свободный крой придает образу расслабленности и отвечает современным модным тенденциям.

Свитер

Под пиджаком Екатерина носит теплый серый свитер с круглым вырезом. Этот элемент создает гармоничный монохромный верх в серой гамме.

Брюки

Образ дополняют черные широкие брюки, которые создают контраст с серым верхом. Брюки свободного кроя, которые сейчас очень актуальны. Они обеспечивают комфорт и создают элегантный силуэт.

Обувь

На ногах - черные лоферы на массивной подошве. Этот выбор обуви поддерживает всеобщую расслабленность и придает небольшую нотку стрит-стайлу.

Сумка

Большая, вместительная кожаная сумка рыжего оттенка. Этот теплый оттенок - единственный яркий элемент в луке - он "согревает" серо-черную палитру и делает образ более выразительным.

Украшения

Екатерина выбрала длинную золотистую цепочку с большим кулоном. Это трендовый, индивидуальный акцент, привлекающий внимание к зоне декольте.

Очки

Массивные солнцезащитные очки завершают образ, придавая ему загадочность и шик.

Катя Осадчая показала, как носить пиджак осенью (скриншот)

Инна Белень

Жакет

Инна выбрала массивный оверсайз-жакет классического черного цвета. У жакета есть четкие плечи и двубортная застежка. Его длина покрывает бедра, что позволяет носить его как мини-платье или верхнюю одежду.

Ремень

Для структурирования силуэта Инна использовала тонкий черный ремешок, которым подпоясала жакет на талии. Это классический стилистический прием, превращающий объемный жакет в женское платье-пальто, подчеркивая талию.

Платье

Под жакетом виден короткий элемент одежды – мини-платье темно-бордового цвета.

Колготки

Плотные черные колготки, которые визуально удлиняют ноги и обеспечивающие тепло для осеннего выхода.

Сапоги

Высокие черные сапоги-трубы на плоской или небольшой массивной подошве. Они заканчиваются под коленом, создавая "разрыв" между ними и подолом платья и жакета, что добавляет динамики.

Сумка

Инна держит небольшую стеганную сумку на цепочке из черной кожи.

Брелок

На сумке закреплен милый брелок в виде Лабубу, который добавляет игривости, это - неожиданный акцент к серьезному луку.

Инна Белень (скриншот)