На центри адмінпослуг у регіонах виділили понад 230 млн гривень

Регіони цього року отримають 231 млн гривень на розвиток центрів надання адміністративних послуг. Кабінет міністрів у ході сьогоднішнього засідання ухвалив таке рішення.

Про це повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Уряд затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на розвиток ЦНАПів. Ми ставимо дуже чітке та амбітне завдання, аби за 2-3 роки такий центр був у кожній громаді, а люди могли отримувати якісні та зручні державні послуги", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Центри надання адміністративних послуг у Києві з 20 березня надають лише "надзвичайно важливі послуги". Під час особистого візиту можна буде отримати обмежений перелік послуг.

Як писало РБК-Україна, в лютому уряд розширив перелік адмінпослуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг. Українці отримали право звертатися до центрів для надання пільг і соціальної допомоги.

Крім того, в Україні створюють Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг. Тепер юридичні та фізичні особи зможуть онлайн отримувати інформацію для звернення до ЦНАП.