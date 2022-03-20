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У містах США пройшов марш матерів на підтримку України та захист українських дітей

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Нью-Йорк, Неділя 20 березня 2022 04:55
У містах США пройшов марш матерів на підтримку України та захист українських дітей Фото: в американських містах пройшли марші матерів на підтримку України (Sky News)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У містах США 20 березня пройшов марш матерів на підтримку України. Учасники акції вимагали закрити українське небо і закликали захистити дітей від насильства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Нью-Йорку на Манхеттен учасники акції вийшли з українськими прапорами і плакатами з вимогою закрити небо над Україною. Жінки несли на руках ляльки, замотані в забризкані червоною фарбою бинти.

В Атланті протестувальники вийшли на центральну вулицю. За словами однієї з учасниць акції, марш покликаний привернути увагу до постраждалих в результаті російського вторгнення в Україну дітей.

"Ми хочемо показати світу вбивць. Путін-вбивця", - сказала виданню 46News Ольга Горман, одна з учасниць маршу.

Як зазначає видання, акція в Атланті почалася наступного дня після того, як на Ринковій площі у Львові залишилися порожніми 109 дитячих колясок, що символізують дітей, загиблих в результаті російського нападу на Україну.

Фото: в американських містах пройшли марші матерів на підтримку України (Sky News)

Нагадаємо, за даними офісу генпрокурора України на 19 березня, в результаті російської агресії проти України загинули 112 дітей і більше ніж 140 отримали поранення.

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