У містах США пройшов марш матерів на підтримку України та захист українських дітей
У містах США 20 березня пройшов марш матерів на підтримку України. Учасники акції вимагали закрити українське небо і закликали захистити дітей від насильства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У Нью-Йорку на Манхеттен учасники акції вийшли з українськими прапорами і плакатами з вимогою закрити небо над Україною. Жінки несли на руках ляльки, замотані в забризкані червоною фарбою бинти.
В Атланті протестувальники вийшли на центральну вулицю. За словами однієї з учасниць акції, марш покликаний привернути увагу до постраждалих в результаті російського вторгнення в Україну дітей.
"Ми хочемо показати світу вбивць. Путін-вбивця", - сказала виданню 46News Ольга Горман, одна з учасниць маршу.
Як зазначає видання, акція в Атланті почалася наступного дня після того, як на Ринковій площі у Львові залишилися порожніми 109 дитячих колясок, що символізують дітей, загиблих в результаті російського нападу на Україну.
Фото: в американських містах пройшли марші матерів на підтримку України (Sky News)
Нагадаємо, за даними офісу генпрокурора України на 19 березня, в результаті російської агресії проти України загинули 112 дітей і більше ніж 140 отримали поранення.
Війна Росії проти України триває 25-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!