Через війну Росії проти України загинули 112 дітей

За даними на 19 березня, через війну Росії проти України загинули вже 112 дітей. Також більше 140 були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що найбільше постраждалих у Київській - 57, Харківській - 36, Донецькій - 28, Чернігівській - 30, Миколаївській - 21, Житомирській - 15, Сумській - 14 і Херсонській - 14 областях.

Також повідомляється, що 16 березня 2022 року російські військові вбили двох жителів Колонщини (Київська область), серед яких був 16-річний підліток.

Вчора в селі Лоцкіно Баштанского району Миколаївської області загинув 16-літній хлопець в результаті розриву протитанкової міни. А в Чернігові з-під завалів гуртожитку дістали тіла 7-річних близнюків - хлопчика і дівчинку.

Крім того, через регулярні бомбардування і обстріли пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них зруйновані повністю.