Горіли російські танки, палали. СБУ показала роботу ударного дрона (відео)

Українські військові за допомогою ударного дрона знищують російські танки. Роботу операторів показали на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Горіли російські танки, палали… А над ними наші ударні дрони кружляли. Б‘ємо ворогів там, де вони не чекають, але б‘ємо так потужно - щоб одразу зростала статистика їхніх втрат!" - зазначається у публікації.

Тим часом українські військові вже у 25-ий раз вдарили по позиціях окупантів у Чорнобаївці Херсонської області.

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