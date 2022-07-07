ЗСУ ударили по скупченню російської техніки в Чорнобаївці. Вже в 25-те

У четвер, 7 липня, українські військові знову вдарили по окупантах у Чорнобаївці Херсонської області. Цей удар виявився ювілейним, уже 25-м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича у Facebook .

"Знаю, знаю, воно вже не так, як раніше, але ювілейний раз незручно промовчати", - написав він.

За словами Арестовича, цього разу ЗСУ завдали вогневої поразки зі скупчення техніки о 14.23.

"Станом на 15.37 триває горіння та детонація БП", - додав він.