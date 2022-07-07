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ЗСУ ударили по скупченню російської техніки в Чорнобаївці. Вже в 25-те

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Херсон, Четвер 07 липня 2022 17:01
ЗСУ ударили по скупченню російської техніки в Чорнобаївці. Вже в 25-те Радник голови ОП Олексій Арестович (фото: bukinfo.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 7 липня, українські військові знову вдарили по окупантах у Чорнобаївці Херсонської області. Цей удар виявився ювілейним, уже 25-м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича у Facebook.

"Знаю, знаю, воно вже не так, як раніше, але ювілейний раз незручно промовчати", - написав він.

За словами Арестовича, цього разу ЗСУ завдали вогневої поразки зі скупчення техніки о 14.23.

"Станом на 15.37 триває горіння та детонація БП", - додав він.

Як повідомлялось, українські військові постійно б'ють по окупантах в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян.

Дійшло до того, що окупанти починають панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі та шукають тих, хто готовий стати "гарматним м'ясом".

Також за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в області є своя "Чорнобаївка" - це селище Білогорівка, недалеко від якої ЗСУ постійно нищили понтонні переправи російських військ через Сіверський Донець та багато ворожої техніки. "Чорнобаївку" можна знайти і в інших містах України.

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Чернобаевка
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