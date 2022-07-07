Горели российские танки, пылали. СБУ показала работу ударного дрона (видео)

Украинские военные с помощью ударного дрона уничтожают российские танки. Работу операторов показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Горели российские танки, пылали... а над ними наши ударные дроны кружили. Бъем врагов там, где они не ждут, но бъем так мощно - чтобы сразу росла статистика их потерь!" - отмечается в публикации.

Между тем украинские военные уже в 25-ый раз ударили по позициям оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.

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