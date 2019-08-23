Горбатюк заявив про можливе прослуховування його кабінету

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Під час перевірки незаконних прослуховуючих пристроїв не виявили

Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що його службовий кабінет міг незаконно прослуховуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новоє время".

Як повідомляє Горбатюк, йому підтвердили факт прослуховування, однак під час перевірки несанкціонованих пристроїв не було виявлено.

"Було підтвердження, що щось було. Мені телефонував один заступник генерального прокурора і обурювався тим, що ми йому готуємо підозру. Я здивувався - ми взагалі її не готували, але ми обговорювали на нараді питання того, що підготували підозру суддям, а підписує її заступник генерального прокурора. І прозвучала фраза, що підозру треба везти Столярчук", - заявив Горбатюк.

Наголошується, що під час перевірки співробітниками управління спецрозслідувань службового кабінету спецпрокурора не було виявлено прослуховуючих пристроїв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в кабінеті заступника генпрокурора Анжели Стрижевської були виявлені прослуховуючі спецзасоби. При цьому дозвіл на прослушку ніхто не давав.

Пізніше повідомлялося, що несанкціоноване прослуховування кабінету Стрижевської могла бути організована НАБУ. У бюро відповіли, що вони "не займаються несанкціонованим прослуховуванням".