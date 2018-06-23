На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Бойовики 27 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 22 червня 2018 року, обійшлось без втрат серед українських військових. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Під час бойових дій втрат за минулу добу у лавах українських військ немає", - повідомив він.

За інформацією представника Міноборони, за минулу добу бойовики 27 разів обстрілювали українській позиції, українські військові 17 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики продовжують обстрілювати позиції операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі із забороненої мінськими угодами зброї.