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На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 12:46
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики 27 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 22 червня 2018 року, обійшлось без втрат серед українських військових. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Під час бойових дій втрат за минулу добу у лавах українських військ немає", - повідомив він.

За інформацією представника Міноборони, за минулу добу бойовики 27 разів обстрілювали українській позиції, українські військові 17 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики продовжують обстрілювати позиції операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі із забороненої мінськими угодами зброї.

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Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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