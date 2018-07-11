Луценко підписав наказ про ліквідацію Департаменту спецрозслідувань ГПУ

Луценко ліквідував у Генпрокуратурі загалом два департаменти і два управління

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) ліквідовано чотири самостійні структурні підрозділи, серед яких і Департамент спеціальних розслідувань. Відповідний наказ 11 липня 2018 року підписав генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає прес-служба ГПУ.

Документ має назву "Про організаційні зміни в структурі та штатному розписі Генеральної прокуратури України". Згідно з ним, розмежовано структурні підрозділи, які здійснюють досудове розслідування і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в Генеральній прокуратурі України. Загалом ліквідовано чотири самостійні структурні підрозділи ГПУ:

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки

Департамент спеціальних розслідувань

Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями

Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

Натомість прийнято рішення про створення у структурі ГПУ самостійного структурного підрозділу - Управління спеціальних розслідувань. Воно матиме ту ж чисельність штату, що і управління у складі колишнього Департаменту спеціальних розслідувань.

Так само відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань включено до окремого підрозділу до Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Окрім того, на базі двох самостійних ліквідованих структурних підрозділів утворено два нових управління у складі Головного слідчого управління ГПУ:

Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки

Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

Нагадаємо, раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган роз'яснила, що Департамент спецрозслідувань ГПУ, яким керує Сергій Горбатюк, трансформується в слідче управління.

Раніше Горбатюк заявляв, що існує загроза припинення існування Департаменту спецрозслідувань у тому вигляді, в якому він функціонує.