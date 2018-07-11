Луценко підписав наказ про ліквідацію Департаменту спецрозслідувань ГПУ
Луценко ліквідував у Генпрокуратурі загалом два департаменти і два управління
У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) ліквідовано чотири самостійні структурні підрозділи, серед яких і Департамент спеціальних розслідувань. Відповідний наказ 11 липня 2018 року підписав генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає прес-служба ГПУ.
Документ має назву "Про організаційні зміни в структурі та штатному розписі Генеральної прокуратури України". Згідно з ним, розмежовано структурні підрозділи, які здійснюють досудове розслідування і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в Генеральній прокуратурі України. Загалом ліквідовано чотири самостійні структурні підрозділи ГПУ:
- Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки
- Департамент спеціальних розслідувань
- Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями
- Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.
Натомість прийнято рішення про створення у структурі ГПУ самостійного структурного підрозділу - Управління спеціальних розслідувань. Воно матиме ту ж чисельність штату, що і управління у складі колишнього Департаменту спеціальних розслідувань.
Так само відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань включено до окремого підрозділу до Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань (ДБР).
"Окрім того, на базі двох самостійних ліквідованих структурних підрозділів утворено два нових управління у складі Головного слідчого управління ГПУ:
- Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки
- Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.
Нагадаємо, раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган роз'яснила, що Департамент спецрозслідувань ГПУ, яким керує Сергій Горбатюк, трансформується в слідче управління.
Раніше Горбатюк заявляв, що існує загроза припинення існування Департаменту спецрозслідувань у тому вигляді, в якому він функціонує.