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Горбатюк назвав причину винесення виправдальних вироків щодо розстрілів на Майдані

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 20:46
Горбатюк назвав причину винесення виправдальних вироків щодо розстрілів на Майдані
Фото: Сергій Горбатюк (Віталій Носач/РБК-Україна)

Обвинувальні акти були направлені стосовно 288 осіб проти 52 винесених судами рішень

Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що поспішність прокуратури у 2014 році призвела до наявності 11 виправдальних вироків щодо розстрілів на Майдані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Радіо НВ.

Горбатюк повідомив, що станом на 20 лютого 2019 року в силу вступило чотири виправдальні вироки, а інші 7 оскаржуються. Він також зазначив, що обвинувальні акти щодо розстрілів на Майдані були направлені стосовно 288 осіб проти 52 винесених судами обвинувальних рішень, 36 актів розглядаються наразі.

"Якщо би за цими всіма обвинувальними актами, можливо, за виключенням тих, які направлені в цьому році, були уже вироки, то цей результат дійсно був би вагомим, і вже можна було б говорити якщо б не про повну відповідальність, то основна частина причетних осіб була б вже покарана", - сказав Горбатюк.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що рослідування розстрілів на Майдані у 2014 році триває так довго через великий об'єм роботи. 

РБК-Україна писало, що вчора міжнародна неурядова, некомерційна організація Amnesty International заявила, що за 5 років немає жодного відчутного прогресу в розслідуваннях справ Майдану

Додамо, раніше Горбатюк говорив, що майже 40 підозрюваних у справах Майдану працюють у правоохоронних органах.

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