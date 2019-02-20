Луценко пояснив, чому так довго триває розслідування розстрілів на Майдані

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

За словами генпрокурора, у справі по організаторам розстрілів - 988 томів

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що рослідування розстрілів на Майдані у 2014 році триває так довго через великий об'єм роботи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-секретара генпрокурора Лариси Сарган.

Луценко відзначив, що зловмисники з числа вищого керівництва держави та середньої ланки правоохоронних структур перед втечею фактично намагалися знищити все.

"Напевно для мене це найпринциповіше, найважче питання, чому так довго йде розслідування. Коротка відповідь очевидна. У справі по організаторам розстрілів - 988 томів. Це колосальна слідча робота, - сказав генпрокурор.

За словами Луценка, слідчим та прокурорам вдалося встановити всю картину подій на Майдані "посекундно".

"Зловмисники з числа вищого керівництва держави та середньої ланки правоохоронних структур перед втечею фактично намагалися знищити все. Сервера були викинуті або розгромлені, стволи автоматів були розпиляні і затоплені, документи були вилучені і спалені. І тим не менше, слідчим та прокурорам вдалося встановити всю картину трагічних днів посекундно фактично, в усіх місцях, де відбувалися героїчні події Майдану, і злочинні дії тих, хто наказав розстріляти мирних демонстрантів", - резюмував він.

Нагадаємо, міжнародна неурядова, некомерційна організація Amnesty International заявила, що за 5 років немає жодного відчутного прогресу в розслідуваннях справ Майдану.

РБК-Україна писало, що на початку грудня в ГПУ анонсували, що слідчі експерименти з розстрілів на Майдані можуть завершитися до кінця 2018 року.