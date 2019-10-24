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Горбатюк: 6 слідчих Управління спецрозслідувань ГПУ не пройшли переатестацію

Новини » Політика    24.10.2019 - 13:03
Горбатюк: 6 слідчих Управління спецрозслідувань ГПУ не пройшли переатестацію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще п'ятьох слідчих звільнили

Шість слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, яке займається справами Майдану, не пройшли переатестацію в новий склад ГПУ. Про це заявив колишній керівник Управління Сергій Горбатюк на брифінгу.

Повідомляється, що ще п'ятьох слідчих не допустили до атестації і звільнили.

"На сьогоднішній день, за результатами вже перших тестів, у нас 6 слідчих не пройшли на наступний термін. Серед них був слідчий, який вів справи по штурму Майдану, був слідчий, який вів справи з розстрілів на Майдані у 2014 році", - зазначив Горбатюк.

За його словами, при великій кількості розслідуваних справ цим слідчим не треба було додатково доводити свою компетентність, втім, керівництво ГПУ вирішило інакше.

Він також додав, що за весь час роботи Управління спецрозслідувань ГПУ направило до суду 88 актів, повідомило про підозру двом президентам, колишньому премʼєр-міністру, 11 ексміністрам, ексголові РНБО, ексголові СБУ і багатьом іншим колишнім чиновникам.

Нагадаємо, керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації на посади в Офіс генпрокурора.

Також РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура звільнила Горбартюка за статтею "ліквідація чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор займає посаду, або у разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури".

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