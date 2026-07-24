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Google будет просить селфи-видео для входа: как это повлияет на безопасность аккаунтов

10:03 24.07.2026 Пт
2 мин
Разработчики уверяют, что это не повлияет на конфиденциальность
aimg Ольга Завада
Авторизация в Google с помощью селфи защитит от атаки ботов (фото: Pexels)

Google внедряет новый способ входа и восстановления аккаунтов – с помощью короткого селфи-видео. Разработчики утверждают, что это должно усложнить излом учетных записей и упростить верификацию личности.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.

Как работает настройка и вход в селфи?

Создание видеопримера происходит в несколько простых шагов.

Пользователю необходимо посмотреть в камеру устройства и выполнить несколько подсказок: повернуть голову влево, вправо или кивнуть. Это позволяет зафиксировать лицо под разными углами.

Если в дальнейшем возникнут проблемы с входом, достаточно будет записать новое селфи-видео.

Алгоритмы Google сравнивают его с ранее сохраненной записью, чтобы точно подтвердить личность и вернуть доступ к переписке, документам или фотографиям.

Многоуровневая защита от ботов и дипфейков

Главная цель разработчиков - убедиться, что перед камерой находится настоящий человек, а не поддельный файл или бот .

Для противодействия дипфейкам и поддельным фото компания применяет несколько уровней безопасности:

Проверка "живого видео": обязательное выполнение тестовых движений головой во время съемки.

Автоматическая сверка: сравнение текущей записи с данным образцом.

Мониторинг угрозы: использование стандартных инструментов для обнаружения подозрительных попыток получения доступа.

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Конфиденциальность и защита биометрических данных

Сбор биометрии вызывает беспокойство у регуляторов, однако в Google уверяют, что видеозаписи сохраняются только с согласия пользователя и используются исключительно для авторизации, если человек самостоятельно не разрешит другие цели.

Все селфи-видео полностью шифруются и остаются защищенными даже в то время, когда они не используются. Пользователи имеют полный контроль над данными и могут в любой момент удалить селфи-видео из своего аккаунта.

Обновление дополняет уже существующие инструменты безопасности - ключи доступа (passkeys) и контакты для восстановления. Проверить доступность функции для своего профиля и настроить ее можно на специальной странице .

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