Google выпустила новую версию Gemini всего через три недели: на что уже способен ИИ

Что улучшили?

По данным Google, Gemini 3.7 Flash показывает существенный прирост производительности в сложных рабочих процессах по сравнению с версией 3.6 Flash.

Алгоритм усовершенствован в следующих направлениях:

Программирование: ИИ-модель лучше справляется с отладкой кода и решением ошибок, показывает высокую точность с первой попытки и генерирует код, готовый к использованию.

Веб-разработка: 3.7 Flash создает более функциональные макеты и полноценные приложения при меньшем количестве запросов

Сложные отрасли: в финансах, юриспруденции и бионауках модель показывает улучшенное соображение.

В Google отмечают, что модель может производить гораздо больше, чем обычная генерация текста, а именно:

создавать 3D-игры в реальном времени,

запускать интерактивные сайты по одному запросу,

помогать тренировать роботов,,

преобразовывать обычные отчеты в веб-страницы с графиками, которые можно изменять.

Безопасность и доступность модели

Модель исходит из обновленных мер безопасности от злоупотреблений в сферах химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы, а также от кибернападений.

Gemini 3.7 Flash доступна для:

Частных пользователей: через персональный круглосуточный ИИ-агент Gemini Spark для подписчиков расширенных пакетов Google AI Pro и Ultra в более чем 160 странах. Обновление улучшает работу Spark с сервисами Google Workspace.

Разработчиков: в платформе Google Antigravity, а также через интерфейсы разработки Google AI Studio и Android Studio.

Для корпоративных клиентов: в платформе корпоративных агентов Gemini Enterprise и соответствующем приложении.

Внимание разработчикам и льготная стоимость

Google акцентирует внимание на улучшении опыта для разработчиков: 3.7 Flash лучше адаптируется к помехам, уточняет пользовательские намерения при необходимости, детальнее планирует многошаговые задания и эффективнее выполняет вызовы дополнительных инструментов.

До конца года на модель действует вводная цена:

Входные токены : 0,75 доллара США за 1 миллион.

: 0,75 доллара США за 1 миллион. Выходные токены: 3,75 доллара США за 1 миллион.

Льготные расценки действуют до 31 декабря 2026 включительно. С 1 января 2027 года стоимость вырастет до 1,5 доллара США за 1 миллион входных и 7,5 доллара США за 1 миллион выходных токенов .