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Google тестирует функцию, которая изменит результаты поиска: что известно

Пятница 27 июня 2025 11:50
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Google тестирует функцию, которая изменит результаты поиска: что известно Google добавил в поисковик возможность выбирать источники информации (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

В последнее время пользователи Google все чаще жалуются на низкокачественный контент, обилие рекламы и ИИ‑генерацию. Чтобы исправить ситуацию, компания запускает экспериментальную функцию, которая позволяет выбирать доверенные источники в результатах поиска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Как будет работать функция

После активации функции "Предпочтительные источники" в настройках Labs пользователи смогут вручную выбирать доверенные издания, новости которых они хотят видеть в разделе Top Stories (Главные новости). Для этого достаточно нажать на иконку звезды в заголовке блока и отметить нужные источники.

Стоит отметить, что функция работает только для новостных публикаций - речь идет об официальных СМИ, а не о контенте с Reddit, форумов или блогов. Google подчеркивает, что отмеченные источники не будут занимать топ-позиции гарантированно, но их публикации будут помечены звездой и появляться чаще, если соответствуют запросу.

Также Google планирует отображать отдельную подборку новостей исключительно от выбранных пользователем источников сразу под основным блоком Top Stories.

Несмотря на заявление компании, доступ к функции пока не появился даже у пользователей из США и Индии, где тест должен был стартовать в первую очередь. Когда именно заработает новая функция - пока неизвестно.

Google тестирует функцию, которая изменит результаты поиска: что известно
Новая функция "Главные новости" (фото: Google)

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