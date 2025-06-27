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Google тестує функцію, яка змінить результати пошуку: що відомо

П'ятниця 27 червня 2025 11:50
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Google тестує функцію, яка змінить результати пошуку: що відомо Google додав у пошуковик можливість обирати джерела інформації (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Останнім часом користувачі Google дедалі частіше скаржаться на низькоякісний контент, велику кількість реклами та АІ-генерацію. Щоб виправити ситуацію, компанія запускає експериментальну функцію, яка дає змогу вибирати довірені джерела в результатах пошуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Як працюватиме функція

Після активації функції "Переважні джерела" в налаштуваннях Labs користувачі зможуть вручну вибирати довірені видання, новини яких вони хочуть бачити в розділі Top Stories (Головні новини). Для цього достатньо натиснути на іконку зірки в заголовку блоку і відзначити потрібні джерела.

Варто зазначити, що функція працює тільки для публікацій новин - ідеться про офіційні ЗМІ, а не про контент із Reddit, форумів або блогів. Google підкреслює, що відмічені джерела не займатимуть топ-позиції гарантовано, але їхні публікації будуть позначені зіркою і з'являтимуться частіше, якщо відповідають запиту.

Також Google планує відображати окрему добірку новин виключно від обраних користувачем джерел відразу під основним блоком Top Stories.

Попри заяву компанії, доступ до функції поки що не з'явився навіть у користувачів зі США та Індії, де тест мав стартувати насамперед. Коли саме запрацює нова функція - поки невідомо.

Google тестує функцію, яка змінить результати пошуку: що відомо
Нова функція "Головні новини" (фото: Google)

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