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Google создает ИИ-базу для ООН: мировая статистика будет объединена в один портал

17:34 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Google превратит базу данных ООН в "топливо" для ИИ (фото: Pexels)

ООН и Google начали совместную работу по глобальной платформе UN System Data Commons, которая объединит мировую статистику для использования искусственным интеллектом.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на UN System Data Commons.

Поводом к созданию новой системы стали результаты масштабного тестирования ЮНИСЕФ.

Специалисты проверили шесть ведущих моделей ШИ, в том числе OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude Sonnet 4.5 и Google Gemini 2.5 Flash, задав им более 133 тысяч вопросов о показателях мирового развития.

Главные выводы исследования:

  • средняя точность ответов нейросетей составила всего 21,2 процента;
  • ориентировочно в трех из пяти случаев ИИ вообще не смог предоставить конкретную цифру;
  • при повторном тестировании через два дня модели выдавали тот же результат только в 50 процентах случаев;
  • трафик на сайты ЮНИСЕФ по ответам в ChatGPT вырос на 67 процентов по сравнению с прошлым годом, а в целом чат-боты обеспечивают уже каждый десятый визит.

Читайте больше: OpenAI разоблачила опасные действия ИИ: модели учатся взламывать сами себя

Как будет работать новое решение от Google и ООН

Новый портал UN System Data Commons заменит устаревшую базу данных UNData и будет базироваться на открытой платформе Google.

Система поддерживает протокол Model Context Protocol (MCP) - это позволяет нейросетям напрямую запрашивать информацию и получать точные первоисточники.

Благотворительное подразделение Google.org выделило 2 миллиона долларов на инфраструктуру проекта.

К инициативе присоединились 26 подразделений ООН, а к 2027 году ожидается перевод на новую платформу почти 80 процентов всех статистических массивов данных.

Благодаря этому чат-боты смогут не просто выдавать точные сухие цифры, но и автоматически строить наглядные графики и инфографику.

В то же время разработчики отмечают, что даже при проработке официальных источников итоговые выводы ИИ все равно нуждаются в проверке человеком.

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