Google создает ИИ-базу для ООН: мировая статистика будет объединена в один портал

ООН и Google начали совместную работу по глобальной платформе UN System Data Commons, которая объединит мировую статистику для использования искусственным интеллектом.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на UN System Data Commons.
Поводом к созданию новой системы стали результаты масштабного тестирования ЮНИСЕФ.
Специалисты проверили шесть ведущих моделей ШИ, в том числе OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude Sonnet 4.5 и Google Gemini 2.5 Flash, задав им более 133 тысяч вопросов о показателях мирового развития.
Главные выводы исследования:
Новый портал UN System Data Commons заменит устаревшую базу данных UNData и будет базироваться на открытой платформе Google.
Система поддерживает протокол Model Context Protocol (MCP) - это позволяет нейросетям напрямую запрашивать информацию и получать точные первоисточники.
Благотворительное подразделение Google.org выделило 2 миллиона долларов на инфраструктуру проекта.
К инициативе присоединились 26 подразделений ООН, а к 2027 году ожидается перевод на новую платформу почти 80 процентов всех статистических массивов данных.
Благодаря этому чат-боты смогут не просто выдавать точные сухие цифры, но и автоматически строить наглядные графики и инфографику.
В то же время разработчики отмечают, что даже при проработке официальных источников итоговые выводы ИИ все равно нуждаются в проверке человеком.