Google створює ШІ-базу для ООН: світову статистику об'єднають в один портал

ООН і Google розпочали спільну роботу над глобальною платформою UN System Data Commons, яка об'єднає світову статистику для використання штучним інтелектом.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на UN System Data Commons.
Приводом для створення нової системи стали результати масштабного тестування ЮНІСЕФ.
Фахівці перевірили шість провідних моделей ШІ, зокрема OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude Sonnet 4.5 та Google Gemini 2.5 Flash, поставивши їм понад 133 тисячі запитань про показники світового розвитку.
Головні висновки дослідження:
Новий портал UN System Data Commons замінить застарілу базу даних UNData та базуватиметься на відкритій платформі Google.
Система підтримує протокол Model Context Protocol (MCP) - це дозволяє нейромережам напряму запитувати інформацію та отримувати точні першоджерела.
Благодійний підрозділ Google.org виділив 2 мільйони доларів на інфраструктуру проєкту.
Наразі до ініціативи приєдналися 26 підрозділів ООН, а до 2027 року очікується переведення на нову платформу майже 80 відсотків усіх статистичних масивів даних.
Завдяки цьому чат-боти зможуть не просто видавати точні сухі цифри, а й автоматично будувати наочні графіки та інфографіку.
Водночас розробники наголошують, що навіть під час опрацювання офіційних джерел підсумкові висновки ШІ все одно потребують перевірки людиною.