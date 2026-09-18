UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Google створює ШІ-базу для ООН: світову статистику об'єднають в один портал

17:34 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Google перетворить базу даних ООН на "паливо" для ШІ (фото: Pexels)

ООН і Google розпочали спільну роботу над глобальною платформою UN System Data Commons, яка об'єднає світову статистику для використання штучним інтелектом.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на UN System Data Commons.

Приводом для створення нової системи стали результати масштабного тестування ЮНІСЕФ.

Фахівці перевірили шість провідних моделей ШІ, зокрема OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude Sonnet 4.5 та Google Gemini 2.5 Flash, поставивши їм понад 133 тисячі запитань про показники світового розвитку.

Головні висновки дослідження:

  • середня точність відповідей нейромереж склала лише 21,2 відсотка;
  • орієнтовно у трьох із п'яти випадків ШІ взагалі не зміг надати конкретну цифру;
  • при повторному тестуванні через два дні моделі видавали той самий результат лише у 50 відсотках випадків;
  • трафік на сайти ЮНІСЕФ із відповідей у ChatGPT зріс на 67 відсотків порівняно з минулим роком, а загалом чат-боти забезпечують вже кожний десятий візит.

Читайте більше: OpenAI викрила небезпечні дії ШІ: моделі вчаться зламувати самі себе

Як працюватиме нове рішення від Google та ООН

Новий портал UN System Data Commons замінить застарілу базу даних UNData та базуватиметься на відкритій платформі Google.

Система підтримує протокол Model Context Protocol (MCP) - це дозволяє нейромережам напряму запитувати інформацію та отримувати точні першоджерела.

Благодійний підрозділ Google.org виділив 2 мільйони доларів на інфраструктуру проєкту.

Наразі до ініціативи приєдналися 26 підрозділів ООН, а до 2027 року очікується переведення на нову платформу майже 80 відсотків усіх статистичних масивів даних.

Завдяки цьому чат-боти зможуть не просто видавати точні сухі цифри, а й автоматично будувати наочні графіки та інфографіку.

Водночас розробники наголошують, що навіть під час опрацювання офіційних джерел підсумкові висновки ШІ все одно потребують перевірки людиною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
GoogleООНШтучний інтелект