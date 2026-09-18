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Дроны НАТО обойдут РЭБ: новый ИИ позволит беспилотникам действовать полностью автономно

13:14 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Дроны НАТО обойдут РЭБ: новый ИИ позволит беспилотникам действовать полностью автономно ШИ-сети помогут союзникам обмениваться данными с поля боя (фото: Unsplash)
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Дроны НАТО смогут обнаруживать вражескую технику даже в тех случаях, когда противник глушит связь. Альянс тестирует ИИ шведского стартапа Scaleout Systems, который запускается непосредственно на борту беспилотника и позволяет ему действовать автономно.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Почему разработчики отказались от гигантских ИИ-моделей?

Компания Scaleout Systems, основанная учеными Уппсальского университета, первоначально разрабатывала ИИ для грузовиков. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году стартап полностью переориентировался на оборонный сектор.

Вместо использования громоздких моделей OpenAI или Anthropic разработчики адаптировали компактные алгоритмы компьютерного зрения под более слабые процессоры беспилотников, планшетов и полевых командных пунктов.

Особенности технологии:

  • дрон анализирует видеопоток в режиме реального времени без передачи тяжелых данных на базовую станцию;
  • система работает автономно даже при полном подавлении сигнала средствами РЭБ или уничтожении центральных дата-центров;
  • алгоритмы способны доучиваться непосредственно во время операции , адаптируясь к новой местности (например, при переходе из пустыни в городскую застройку).
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Успешные кейсы и принцип работы автономных камикадзе

В рамках программы NATO DIANA разработчики интегрировали свой ИИ в проект дешевого камикадзе ALMA, создаваемого совместно с BAE Systems Bofors.

Во время январских испытаний 2026 в Швеции дрон самостоятельно обнаружил, идентифицировал и определил координаты всех потенциальных угроз.

На основе заложенных приоритетов ИИ самостоятельно выбрал самую ценную цель - бронированную инженерную машину и направил на нее взрывчатку без прямой команды оператора.

Также в июне испытания на авиабазе в Уппсале доказали, что полевые узлы способны продолжать обучение ИИ даже после потери связи с центральной лабораторией, а после восстановления сети - синхронизировать новые данные.

В перспективе новейшая система "федеративной учебы" позволит мгновенно обмениваться разведывательными данными между всеми странами-членами НАТО.

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