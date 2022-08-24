Google в ЄС запускає кампанію по боротьбі з фейками про переселенців з України

Компанія Jigsaw, яка є "дочкою" Google, наступного тижня запускає кампанію по боротьбі з фейками про українських біженців в Польщі, Словаччині та Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рекламна кампанія заснована на дослідженнях психологів двох британських університетів. Вчені з університетів Кембриджа і Брістоля створили 90-секундні відеоролики, призначені для «щеплення» людей від шкідливого контенту в соціальних мережах.

"Ми думаємо про це як про пілотний експеримент, тому немає абсолютно ніяких причин, за якими цей підхід не можна було б масштабувати на інші країни", - сказала в інтерв'ю Бет Голдберг, керівник відділу досліджень Jigsaw.

Ролики, які будуть розміщуватися на відеоплатформі YouTube, покликані допомогти людям ідентифікувати емоційні маніпуляції і фейки в заголовках новин. Кампанія триватиме один місяць.