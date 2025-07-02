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Google Gemini получит функцию, которая сделает его достойным соперником ChatGPT

Среда 02 июля 2025 14:50
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Google Gemini получит функцию, которая сделает его достойным соперником ChatGPT В Gemini внедрили функцию, способную изменить правила игры (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Google готовит к запуску новую функцию в своем ИИ-помощнике Gemini - временные чаты. Соответствующие данные были найдены в бета-версии приложения Google (v16.22.44).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Что известно о будущей функции

Согласно описанию, временные чаты не отображаются в истории чатов Gemini и не сохраняются в активности приложений. Также Google отмечает, что такие чаты не используются для обучения моделей или персонализации, хотя сохраняются на серверах в течение 72 часов.

Функция напоминает аналогичную возможность в ChatGPT, где временный чат начинается "с чистого листа": система не учитывает предыдущие разговоры, не имеет памяти и не сохраняет диалог в истории.

Однако, если включены индивидуальные инструкции, они продолжают действовать. При этом копия чата может храниться до 30 дней в целях безопасности, но без использования для улучшения ИИ.

Временные чаты воспринимаются как своего рода "инкогнито-режим" в браузере и могут стать удобным инструментом для тех, кто не хочет вручную очищать историю переписки. Официальный релиз функции пока не анонсирован, но судя по находкам, запуск может состояться в ближайшее время.

Google Gemini получит функцию, которая сделает его достойным соперником ChatGPTGoogle Gemini получит функцию, которая сделает его достойным соперником ChatGPTGoogle Gemini получит функцию, которая сделает его достойным соперником ChatGPT
История чатов в Gemini (фото: Android Authority)

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