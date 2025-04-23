Apple и Meta получили штраф на сотни миллионов от ЕС: в чем причина

Компании Apple и Meta получили от Европейского Союза штраф в размере 500 и 200 миллионов евро соответственно за нарушение новых антимонопольных правил Digital Markets Act.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает издание, новые штрафы меньше предыдущих. Это может свидетельствовать об осторожности из-за угроз тарифами от президента США Дональда Трампа, который критикует техническую регуляцию ЕС как торговый барьер.

Отмечается, что Apple "наказали" за ограничение разработчиков App Store в перенаправлении пользователей на внешние платформы, а Meta - за модель подписки без рекламы на Facebook и Instagram.

Как заявила глава антимонопольного органа ЕС Тереза Рибера, компаниям необходимо соблюдать законы. Теперь у них есть 60 дней на выполнение требований, иначе им грозят новые штрафы.

В свою очередь Apple обвинила ЕС в дискриминации и планирует обжаловать штраф. А в Meta заявили о предвзятости в пользу китайских и европейских компаний.

Почему наложены штрафы

Напомним, ЕС принял Закон о цифровых рынках (DMA), который обязывает шесть крупных IT-компаний - Alphabet (Google), Apple, Amazon, Meta, ByteDance (TikTok) и Microsoft - соблюдать новые правила. Этот закон касается поисковых систем, соцсетей и приложений, которые используют другие компании. Его цель - создать честные условия для конкуренции и дать больше выбора пользователям.

В последние годы Евросоюз оштрафовал крупные техкомпании на миллиарды евро: Alphabet - на более 8 млрд долларов, Apple - обязали вернуть 13 млрд евро Ирландии из-за неуплаченных налогов. Также Amazon пришлось изменить правила на своем сайте, а Apple - политику по оплате через смартфон. Отдельно продолжается расследование против Microsoft из-за сервиса Teams.