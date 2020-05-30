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Google відклав випуск Android 11 на тлі протестів у США

Новини » Hi-tech     30.05.2020 - 14:07
Google відклав випуск Android 11 на тлі протестів у США
Фото: логотип Google (flickr.com/Robert Scoble)

Протести в найбільших містах США переросли в масові заворушення

У суботу, 30 травня, технологічний гігант Google відклав запуск бета-версії своєї останньої мобільної операційної системи Android 11 через масові протести у США. Запустити Android 11 планували наступного тижня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, компанія вирішила відкласти запуск операційної системи, який планувався на середину наступного тижня, через акції протесту, викликані вбивством афроамериканця в Міннесоті.

"Ми раді розповісти вам більше про Android 11, але зараз не час святкувати", - йдеться в повідомленні Google, опублікованій на сайті розробників Android.

Захід спочатку планувалося провести у середу, 3 червня. Google обіцяє надати більш детальну інформацію про нову версію Android "найближчим часом", без зазначення будь-яких дат.

Протести поширилися по всій території США з приводу вбивства чорношкірого американця Джорджа Флойда. Він помер після того, як білий поліцейський притиснув його коліном при затриманні.

У місті, де вбили Флойда, протестувальники спалили поліцейську дільницю, а з настанням темряви тисячі людей вийшли на акцію, проігнорувавши комендантську годину. Згодом протести поширилися по найбільших містах США.

Як повідомляло РБК-Україна, у результаті цих акцій протесту є постраждалі.

Також повідомлялося, що у ході протестів у Вашингтоні учасники акції заблокували Білий дім і закидали поліцію камінням.

Крім того, напередодні протести в Нью-Йорку завершилися масовими арештами.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України GoogleСполучені Штати АмерикипротестAndroid
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