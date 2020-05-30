Протести у великих містах США переросли в масові заворушення

Фото: протести в США (twitter.com/colocha rachel)

Учасники протестів влаштували погроми, є постраждалі

Викликані вбивством афроамериканця в Міннесоті протести переросли в масові заворушення в найбільших містах США. В результаті зіткнень є постраждалі.

Про це повідомляє Assiciated Press.

Повідомляється, що акції протесту через убивство Джорджа Флойда в Міннесоті прокотилися десятками великих міста. Зокрема, губернатор Джорджії оголосив надзвичайний стан і ввів Національну гвардію США в Атланту.

Після декількох годин мирної акції в центрі Атланти частина демонстрантів раптово вдалися до радикальних дій, розбивши кілька поліцейських авто. Вони також розфарбували емблему в штаб-квартирі телеканалу CNN і закидали офіцерів пляшками.

У самому Міннеаполісі, де поліцейські вбили Флойда, після спалення поліцейської дільниці з настанням темряви тисячі людей вийшли на акцію, проігнорувавши комендантську годину. У південній частині міста було підпалено кілька машин, а також розгромлено магазини. Незабаром після цього до міста зайшов важкий контингент Національної гвардії і поліції.



У Фініксі, Денвері, Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі і в околицях цих міст

пройшли мирні акції з тисячами демонстрантів, які несли таблички "Він говорив, що не може дихати", "Правосуддя для Джорджа", а також скандували "немає справедливості, немає миру".

У Вашингтоні демонстранти зібралися біля Білого дому і намагалися прорватися до президентської резиденції. Спочатку мирна демонстрація в Нью-Йорку з настанням ночі перетворилася на хаос, коду учасники акції вступили в протистояння з поліцією, розбивали і палили автомобілі.

У Х'юстоні, де виріс Джордж Флойд, перед будівлею муніципалітету зібралися кілька тисяч осіб. Напруженість також посилилася в декількох містах Західного узбережжя, коли протестувальники вночі перекрили шосе в Лос-Анджелесі та Окленді.

Близько тисячі протестувальників в Окленді розбивали вікна і залишали на стінах поліцейських дільниць графіті із закликами до розправи над поліцейськими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході протестів у Вашингтоні учасники акції заблокували Білий дім і закидали камінням поліцію.

Крім того, напередодні протести в Нью-Йорку завершилися масовими арештами.





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Автор: РБК-Україна