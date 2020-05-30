Google отложил выпуск Android 11 на фоне протестов в США

Фото: логотип Google (flickr.com/Robert Scoble)

Протесты в крупнейших городах США переросли в массовые беспорядки

В субботу, 30 мая, технологический гигант Google отложил запуск бета-версии своей последней мобильной операционной системы Android 11 из-за массовых протестов в США. Запустить Android 11 планировали на следующей неделе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, компания решила отложить запуск операционной системы, который планировался на середину следующей недели, из-за акций протеста, вызванных убийством афроамериканца в Миннесоте.

"Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать", - говорится в сообщении Google, опубликованном на сайте разработчиков Android.

Мероприятие первоначально планировалось провести в среду, 3 июня. Google обещает предоставить более подробную информацию о новой версии Android "в ближайшее время", без указания каких-либо дат.

Протесты распространились по всей территории США по поводу убийства чернокожего американца Джорджа Флойда. Он умер после того, как белокожий полицейский прижал его коленом при задержании.

В городе, где убили Флойда, протестующие сожгли полицейский участок, а с наступлением темноты тысячи людей вышли на акцию, проигнорировав комендантский час. Впоследствии протесты распространились по крупнейших городах США.

Как писало РБК-Украина, в результате этих акций протеста есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в ходе протестов в Вашингтоне участники акции заблокировали Белый дом и забросали камнями полицию.

Кроме того, накануне протесты в Нью-Йорке завершились массовыми арестами.

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Автор: Максим Зайченко