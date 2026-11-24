Что уже умеет прототип RCS у GrapheneOS

Команда GrapheneOS создала тестовую версию собственного приложения для сообщений с поддержкой RCS. Он уже имеет сквозное шифрование по протоколу MLS и совместим с Google Messages и iOS.

Также доступны индикаторы набора текста, уведомления о доставке и прочтении, реакции на сообщения и обмен медиафайлами и документами.

Эти наработки используют для интеграции RCS в стандартное приложение GrapheneOS. Поскольку для этого требуется изменение в самой ОС, функция будет работать только на устройствах с GrapheneOS.

Почему пока не удастся полностью отказаться от Google?

Многие операторы используют инфраструктуру Google для работы RCS, поэтому создать независимую альтернативу сложно. Сначала приложение GrapheneOS все еще будет нуждаться в сервисах Google Play, но устанавливать Google Messages больше не придется.

В перспективе разработчики хотят сделать RCS полностью независимым от Google для операторов, поддерживающих подобную инициативу.

В то же время они ориентируются на реализацию Google Messages, чтобы функции типа индикатора набора текста работали во время переписки между пользователями обоих приложений.

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Как будут защищать полученные файлы?

Пользователи также спросили, безопасно ли приложение будет обрабатывать полученные фото, видео и аудио. Поводом стало обсуждение уязвимостей Pixel 9 , связанных с автоматической обработкой аудиофайлов в Google Messages.

В GrapheneOS объяснили, что значительная часть работы с медиафайлами уже проходит в изолированной среде. Пользователи смогут управлять автоматической загрузкой, а дополнительная настройка позволит получать файлы без автоматической обработки.