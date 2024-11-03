Google на картах "засветил" размещение украинских военных систем, - ЦПД

"Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых палит размещение наших военных систем (не буду уточнять)", - отметил он.

Украина обратилась в офис Google, чтобы исправить ситуацию. Однако компания, по словам руководителя ЦПД, пока не ответила на запрос.

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Как сообщил Коваленко, представители Google связались с украинской стороной для решения проблемы со снимками размещения военных систем.