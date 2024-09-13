Пропагандистам не понравится. "ЦПД" переговорил с Google, анонсированы решения по YouTube

"Центр противодействия дезинформации" ("ЦПД") встретился с представителями компании Google. Вскоре будут сдвиги в отношении YouTube, которые не понравятся российским пропагандистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ЦПД".

Во время встречи, со стороны украинской стороны присутствовали:

руководитель "ЦПД", офицер Сил обороны Андрей Коваленко;

заместитель руководителя Центра Анаит Хоперия;

директор по связям с государственными органами и общественной политики, CEE & Transatlantic Марта Послад;

директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Google Украина Анна Булах.

Ключевой темой была деятельность вражеских пропагандистов на платформе YouTube.

"Скоро будут существенные сдвиги и ускорение противодействия, которые многим пропагандистам могут не понравиться", - заявил Коваленко.

Российская пропаганда в YouTube

Российская пропаганда на платформе YouTube является серьезной проблемой. Враг часто использует платформу для распространения дезинформации, манипуляций и фейковых новостей, которые направлены на влияние на общественное мнение, подрыв доверия к западным институтам и поддержку собственной агрессии.

С начала полномасштабной войны YouTube удалял каналы российских пропагандистов, или же ограничивал их деятельность в нашей стране. Как пример, платформа заблокировала на территории Украины канал пропагандистки Дианы Панченко. Также в феврале были заблокированы более 40 региональных каналов российской государственной телевизионной и радиовещательной компании.