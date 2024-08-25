РФ конфисковала у Google более 100 млн долларов для пропаганды войны в Украине, - Telegraph
Российские власти конфисковали у Google более 100 миллионов долларов, предназначенных для финансирования пропаганды войны в Украине, как свидетельствуют судебные документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
В 2022 году судебные приставы забрали средства с российских счетов Google, что привело к банкротству его российского подразделения. Изъятые деньги были переданы российским телеканалам, таким как RT и "Царьград", для поддержки войны Кремля.
Google заявил, что сумма, которую она должна была выплатить по судебному решению, была значительно меньше изъятой суммы. В ответ на это компания подала иски против RT, "Царьград ТВ" и NFPT в США и Англии, а также добивается блокировки прав этих вещателей преследовать ее активы в других странах.
Российские суды установили, что Google должна "Царьграду" 32,8 млрд рублей (273 млн фунтов стерлингов), однако сумма с учетом ежедневных штрафов может значительно возрасти. Google обвиняет российские суды в применении произвольных санкций и штрафов в попытке наказать компанию за соблюдение международных санкций.
Российская пропаганда
С начала полномасштабной войны Россия активно распространяет фейковую информацию в интернете и на своих телеканалах. В социальных сетях появились дипфейки с участием представителей власти и военного руководства.
Ранее российские оккупанты распространили ложные сообщения о наступлении в районе Рыжевки в Сумской области. Эта информация была опровергнута силами обороны.
Подробнее о целях России в распространении фейков о "захвате" Рыжевки читайте в материале РБК-Украина.
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