Google на картах "засвітив" розміщення українських військових систем, - ЦПД

Google "засвітив" на картах українські позиції. На знімках показали розміщення військових систем України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
"Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати)", - зазначив він.
Україна звернулася до офісу Google, щоб виправити ситуацію. Проте компанія, за словами керівника ЦПД, поки не відповіла на запит.
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Як повідомив Коваленко, представники Google зв'язалися з українською стороною для вирішення проблеми зі знімками розміщення військових систем.
Нагадаємо, нещодавно Центр протидії дезінформації при РНБО провів переговори з представниками компанії Google. Як зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко, будуть суттєві зрушення і пришвидшення протидії, які "не сподобаються багатьом пропагандистам".
За даними ЗМІ, Росія конфіскувала у Google понад 100 млн доларів для пропаганди війни в Україні.
Крім того, російські компанії вимагають від Google 2 ундециліони рублів (одиниця з 36 нулями). При цьому ця цифра подвоюється щотижня.
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