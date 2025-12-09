Google и Apple готовят новый способ переноса данных между Android и iPhone: что известно

Google и Apple совместно работают над тем, чтобы сделать процесс перехода с Android на iPhone и обратно более простым и удобным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
Сейчас пользователям приходится использовать приложения Switch to Android от Google или Move to iOS от Apple для переноса данных между устройствами. Однако процесс часто сталкивается с проблемами: неполная передача данных, потеря фото или сообщений, несовместимость приложений, сбои iMessage и SMS.
К тому же перенос может идти очень медленно, добавляя разочарование пользователю.
По данным 9to5Google, компании подтвердили, что сотрудничают, чтобы улучшить этот процесс и сделать его более надежным.
Хотя точные детали пока не раскрыты, в последней Android Canary для устройств Pixel уже включена работа над новой системой перехода, но пока неизвестно, как именно она будет работать.
При этом в последней сборке Canary появилась новая опция "Копировать данные", которая запускает беспроводной перенос. Она доступна через: Настройки, Ваш профиль, Все сервисы, Связать с iPhone или iPad.
В стабильной версии Android 16 QPR2 такой функции нет - там доступна только передача eSIM. Новая опция позволяет ввести ID сессии и код-пароль, обеспечивая безопасное соединение между устройствами. Для работы требуется iPhone с iOS 26.
Также новая функция интегрирована в процесс настройки устройства: при выборе "Копировать данные через Android Switch" и указании iPhone или iPad, можно использовать код вместо QR-кода.
Пока это не финальный вариант метода, над которым работают Google и Apple, но уже ясно, что процесс совершенствуется. Предполагается, что обновленная система станет частью настройки устройств и будет доступна сначала в бета-версиях iOS 26 и Android, а затем выйдет в стабильном релизе с расширенными возможностями переноса данных.
