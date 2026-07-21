Google готовит прорыв в ИИ-чипах: новый процессор может изменить правила игры

Прорыв в производительности и энергоэффективности

По информации медийщиков, новый процессор сможет генерировать в 6-10 раз больше токенов на единицу израсходованной энергии по сравнению с действующими чипами Google.

Интересно, что представители компании прямо не подтвердили, но и не опровергли разработку.

"Наши команды постоянно исследуют и экспериментируют с новыми инновациями, чтобы обеспечить максимальную производительность для наших пользователей и клиентов. Совместная разработка аппаратного и программного обеспечения с нуля позволяет оптимизировать системы под реальные рабочие нагрузки", - заявили в Google.

Независимость от Nvidia

Технологические гиганты все чаще создают собственные процессоры, чтобы ускорить работу ИИ-моделей и преодолеть глобальный дефицит вычислительных мощностей.

Кроме того, это позволяет компаниям снизить зависимость от корпорации Nvidia, которая долгое время остается монополистом на рынке.

Разработка собственных решений стала трендом среди лидеров отрасли.

Что известно сейчас:

В июне компания OpenAI анонсировала свой первый специализированный процессор для инференса под названием Jalapeño.

Компания Anthropic ведет переговоры с Samsung по совместному производству чипов.

Реакция рынка и инвесторов

Новости о разработке Frozen v2 появились на фоне беспокойства инвесторов по поводу масштабных инвестиций Alphabet в сферу искусственного интеллекта, которые в этом году должны составить от 180 до 190 миллиардов долларов.

Сообщения о создании более эффективного процессора успокоили рынок накануне финансового отчета компании. На фоне этих новостей акции Alphabet в понедельник, 20 июля, выросли примерно на 3%.