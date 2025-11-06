Навигация станет проще: Google Maps выпустил масштабное обновление с поддержкой Gemini

Google расширяет возможности Google Maps, добавляя в сервис более тесную интеграцию с ИИ-ассистентом Gemini. Теперь пользователи получат "разговорное" планирование маршрутов, подсказки на основе ориентиров и ближайших заведений, а также возможность взаимодействовать с другими сервисами Google прямо во время поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

ИИ становится ключевой частью навигации

Google постепенно внедряет искусственный интеллект в свои ключевые продукты, и Maps - не исключение. В прошлом году компания обновила режим Immersive View, позволив пользователям получать ответы о заведениях и локациях поблизости. Теперь же ИИ переходит к основным функциям сервиса: построению маршрутов и навигации.

По словам директора по продукту Google Maps Аманды Мур, цель компании - превратить навигатор в "знающего попутчика", который дает человеку информацию в нужный момент и снижает стресс при перемещениях.

Разговорное планирование маршрутов

Пользователи могут задавать Gemini открытые вопросы прямо в Maps - как за рулем, так и во время прогулки. ИИ анализирует данные карт и информацию о местных заведениях, чтобы давать рекомендации и помогать находить точки назначения.

Например, можно попросить подсказать рестораны на маршруте, после чего одним запросом перестроить маршрут так, чтобы заехать в выбранное место. Также можно сообщать о дорожных происшествиях, получать сводки новостей или просматривать свежую информацию из почты во время поездки.

Пользователи могут задавать открытые вопросы Gemini прямо из приложения (фото: Google)

Вызов ассистента осуществляется через фразу "Окей, Google" или нажатием на иконку Gemini в правом верхнем углу карты.

При этом Gemini может взаимодействовать с другими приложениями Google. Например, пользователь может прямо из Maps добавить напоминание в календарь, не прерывая навигацию.



Навигация по ориентирам вместо дистанций

Google также обновляет голосовые подсказки навигации. Вместо инструкций "через 200 метров поверните…" система будет ориентироваться на заметные визуальные объекты - заправки, кафе, здания с уникальной архитектурой. Это стало возможным благодаря обработке ИИ миллиардов изображений Street View и базе из 250 млн объектов в Maps.

Навигация по ориентирам вместо дистанций (фото: 9to5Google)

Еще одна новая функция - "Проактивные оповещения о дорожной обстановке". Если пользователь привычно ездит по одному маршруту и не включает Maps, Gemini будет следить за дорогой в фоновом режиме и заранее предупредит о пробке, аварии или ремонте, предложив альтернативный путь.

Проактивные оповещения о дорожной ситуации (фото: 9to5Google)

Также теперь можно использовать Google Lens, чтобы распознавать здания и локации вокруг: достаточно направить камеру и задать вопрос голосом.



Google уверяет: "галлюцинаций" быть не должно

Компания заявляет, что риск ошибок минимален, так как Gemini опирается на реальные данные карт и подтвержденные сведения о местах.

"Когда вы спрашиваете о заведениях по маршруту, система использует реальные данные о местах, а не домыслы", - подчеркнула Мур.

Когда функции станут доступны

Google заявляет, что новые функции будут бесплатными для всех зарегистрированных пользователей и постепенно станут доступны на Android, iOS, а позднее и на автомобилях со встроенным Google.