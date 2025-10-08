Google дарит украинским студентам бесплатный доступ к Gemini и AI Pro: как получить

Компания Google запустила программу поддержки украинских студентов - теперь учащиеся смогут получить год бесплатного доступа к набору ИИ-инструментов AI Pro, включая последнюю версию Gemini 2.5 Pro.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Инициатива направлена на развитие инновационного образования в Украине и поддержку молодых специалистов, которые используют технологии для обучения, исследований и карьерного роста.
Gemini 2.5 Pro без ограничений. Помогает решать учебные задачи, писать эссе и анализировать изображения.
Deep Research. Глубокий поиск и структурирование данных из сотен источников - идеальное решение для курсовых и научных работ.
NotebookLM. Ассистент для организации знаний и заметок, теперь с пятикратно увеличенным объемом мультимедийных материалов.
Veo 3. Создает 8-секундные видеоролики со звуком по тексту или изображению - удобно для презентаций и учебных проектов.
Jules. ИИ-помощник для студентов IT-специальностей: исправляет ошибки в коде и помогает разрабатывать новые функции.
2 ТБ облачного хранилища. Достаточно места для всех файлов, проектов и документов в Google Диске, Gmail и Google Фото.
Студенты от 18 лет могут активировать подписку бесплатно.
Для этого нужно заполнить форму до 9 декабря включительно. После регистрации на электронную почту придет письмо с подтверждением и инструкцией по активации.
Чтобы максимально использовать новые возможности, Google проведет практический онлайн-вебинар Gemini Академия для студентов.
Во время сессии эксперты покажут, как ИИ помогает:
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки Украины.
Когда: 21 октября, 17:00
Регистрация: по ссылке.
Современные технологии искусственного интеллекта меняют подход к обучению и работе. Google призывает украинских студентов учиться новому, развивать практические навыки и становиться конкурентоспособными на рынке труда будущего.
