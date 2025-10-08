RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Google дарит украинским студентам бесплатный доступ к Gemini и AI Pro: как получить

Украинские студенты получат год бесплатных ИИ-инструментов от Google (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Google запустила программу поддержки украинских студентов - теперь учащиеся смогут получить год бесплатного доступа к набору ИИ-инструментов AI Pro, включая последнюю версию Gemini 2.5 Pro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Инициатива направлена на развитие инновационного образования в Украине и поддержку молодых специалистов, которые используют технологии для обучения, исследований и карьерного роста.

Что входит в набор AI Pro

Gemini 2.5 Pro без ограничений. Помогает решать учебные задачи, писать эссе и анализировать изображения.

Deep Research. Глубокий поиск и структурирование данных из сотен источников - идеальное решение для курсовых и научных работ.

NotebookLM. Ассистент для организации знаний и заметок, теперь с пятикратно увеличенным объемом мультимедийных материалов.

Veo 3. Создает 8-секундные видеоролики со звуком по тексту или изображению - удобно для презентаций и учебных проектов.

Jules. ИИ-помощник для студентов IT-специальностей: исправляет ошибки в коде и помогает разрабатывать новые функции.

2 ТБ облачного хранилища. Достаточно места для всех файлов, проектов и документов в Google Диске, Gmail и Google Фото.

Как получить бесплатный доступ

Студенты от 18 лет могут активировать подписку бесплатно.

Для этого нужно заполнить форму до 9 декабря включительно. После регистрации на электронную почту придет письмо с подтверждением и инструкцией по активации.

Gemini Академия: бесплатный вебинар от Google

Чтобы максимально использовать новые возможности, Google проведет практический онлайн-вебинар Gemini Академия для студентов.

Во время сессии эксперты покажут, как ИИ помогает:

  • конспектировать лекции и готовиться к экзаменам
  • формулировать эффективные промпты
  • применять Gemini в учебных и исследовательских проектах.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки Украины.

Когда: 21 октября, 17:00

Регистрация: по ссылке.

Современные технологии искусственного интеллекта меняют подход к обучению и работе. Google призывает украинских студентов учиться новому, развивать практические навыки и становиться конкурентоспособными на рынке труда будущего.

Отметим, что ранее Google добавила Gemini прямо в Chrome, расширив возможности браузера и интегрировав генеративный ИИ в панель поиска и адресную строку.

Ранее мы рассказывали, как запретить Google Gemini запоминать ваши чаты и защитить личные данные с помощью встроенных настроек приватности.

Также узнайте, как улучшить ответы Google Gemini с помощью простой настройки, о которой знают немногие.

GoogleМинобразованияУчебный годИскусственный интеллектСтуденты