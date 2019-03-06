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Екс-главу Nissan звільнили під заставу

Новини » В світі    06.03.2019 - 10:29
Екс-главу Nissan звільнили під заставу
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Колишній топ-менеджер буде знаходитися у своїй токійській квартирі під суворим наглядом

Суд Токіо установив заставу у розмірі 1 млрд ієн (майже 9 млн доларів) для колишнього глави франко-японського автомобільного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AP.

Екс-главу Nissan звільнили під заставу

Колишній менеджер перебував під арештом з листопада 2018 року у зв'язку із звинуваченнями в тому, що протягом декількох років Гон вказував в офіційних даних занижений розмір своїх компенсаційних виплат.

Два попередніх клопотання про звільнення під заставу суд відхиляв, посилаючись на те, що Гон володіє цінною інформацією і може сховатися від правосуддя.

Раніше Nissan визнав незаконне отримання Карлосом Гоном 7,8 млн євро. Нинішні головні виконавчі директори Nissan і Mitsubishi Хірото Саикава і Осаму Масуко не були обізнані про ці виплати, незважаючи на те, що вони, поряд з Гоном, входять до ради директорів СП, що належить двом компаніям в рівних частках.

Нагадаємо, в грудні 2018 року спеціальна слідча група Токійській прокуратури знову заарештувала колишнього главу франко-японського автомобільного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.

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