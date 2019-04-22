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Гонтарева прокоментувала судові рішення щодо ПриватБанку

Новини » Економіка    22.04.2019 - 17:36
Гонтарева прокоментувала судові рішення щодо ПриватБанку
Фото: Валерія Гонтарева

Екс-глава НБУ назвала рішення безпрецедентними

Колишня голова Національного банку Валерія Гонтарева назвала рішення судів щодо "ПриватБанку" на користь Ігоря Коломойського повним фіаско судової системи України. Про це вона сказала коментарі агентству "Українські новини".

Гонтарева впевнена, що ці рішення можуть закреслити всі ті досягнення, які були зроблені за останні п'ять років в країні.

"Це повне свавілля рішення судів. Оскаржити персональну гарантію, виписану в деталях, де кожна літера була перевірена за законом перед тим, як у Коломойського брати персональну гарантію", - сказала Гонтарева.

При цьому вона нагадала, що у 2015 році був ухвалений закон щодо пов'язаних осіб, в якому визначено точні критерії пов'язаних осіб.

"А з приводу націоналізації, банк з дірою в 5,5 млрд доларів - це просто нонсенс, про який неможливо говорити", - заявила екс-глава НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Крім того, Печерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанка".

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