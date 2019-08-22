У Гонконзі масова акція в метро закінчилася сутичками з поліцією

Сидяча акція протесту на станції метро "Юен Лонг" в Гонконзі в середу 21 серпня переросла в зіткнення сотень демонстрантів з поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Акція була приурочена до місяця з дня нападу групи невідомих осіб на маніфестантів біля станції "Юен Лонг".

Мітингувальники забарикадували входи і виходи на станцію. Проти правоохоронців використовували вогнегасники, лазерні указки і маслянисту рідину, якою заливали підлогу станції, щоб перешкодити настанню поліцейських.

"Протистояння закінчилося без подальших інцидентів, оскільки поліція відступила, і протестувальники поїхали в поїздах", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на антиурядовий протест у Гонконзі у неділю, 18 серпня, вийшли близько 1,7 мільйона учасників.

РБК-Україна писало, що кілька тисяч військових Китайської народної республіки зібралися поблизу кордону з Гонконгом, де не припиняються протести.

Зазначимо, мітинги почалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних органів Китаю.