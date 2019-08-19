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Трамп заявив про загрозу для торгової угоди з Китаєм через протести в Гонконзі

Новини » Політика    19.08.2019 - 08:53
Трамп заявив про загрозу для торгової угоди з Китаєм через протести в Гонконзі
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Раніше Трамп запропонував Сі Цзіньпіну зустрітися, щоб обговорити протести в Гонконзі

Переговори по торговій угоді Сполучених Штатів Америки і Китаю можуть утруднити, якщо влада застосує насильство до протестуючих у Гонконзі. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає телеканал Fox News.

Відзначимо, президент США 15 серпня через Twitter запропонував главі Китаю Сі Цзіньпіну зустрітися і обговорити ситуацію з протестами в Гонконзі.

"Я думаю, буде важко взаємодіяти, якщо будуть випадки насильства. Я маю на увазі, якщо виникне ситуація, як на площі Тяньаньмень (у червні 1989 року влада Китаю для розгону протестуючих на цій площі в Пекіні застосували танки, загинули кілька сотень людей, - ред.)", - сказав глава США.

Нагадаємо, на антиурядовий протест в Гонконзі в неділю, 18 серпня, вийшли близько 1,7 мільйона учасників. Таким чином, акція 18 серпня, незважаючи на сильний дощ, стала наймасовішою у Гонконзі за багато тижнів. Демонстрація пройшла мирно.

Як писало РБК-Україна раніше, Європейський союз закликав до стриманості, деескалації напруженості і уникненню насильства в Гонконзі. У ЄС відзначили, що протягом попередніх двох місяців, коли громадяни здійснюють своє фундаментальне право на зібрання, відбулося багато неприйнятних насильницьких інцидентів.

Додамо також, раніше Трамп і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили протести в Гонконзі і затримання двох канадців урядом Китаю.

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