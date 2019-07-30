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У Гонконзі протестувальники заблокували залізницю

Новини » Надзвичайні події    30.07.2019 - 05:50
У Гонконзі протестувальники заблокували залізницю
Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Акції протесту в Гонконзі тривають вже третій місяць

Сотні гонконгських демонстрантів заблокували залізничне сполучення під час ранньої ранкової години пік у вівторок, 30 липня, що викликало хаос у графіку руху приміських поїздів. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Активісти блокували двері поїздів, змушуючи сотні людей виходити із залізничних станцій в пошуках альтернативного транспорту. Незначні сутички спалахнули між протестуючими і пасажирами, оскільки деякі були засмучені через зупинку поїзда.

"Ми не маємо наміру створювати незручності людям, але ми повинні змусити владу зрозуміти, чому ми протестуємо. Ми будемо продовжувати це до тих пір, поки в цьому є необхідність", - сказав один з протестувальників, 21-річний Шарон.

У прес-службі залізничного оператора MTR Corp повідомили, що деякі послуги компанії були порушені через протести. Оператор вибачився і закликав людей шукати інші види транспорту.

Як пише Reuters, те, що почалося в Гонконзі три місяці тому як мітинги проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, тепер перетворилося на більш широку реакцію проти уряду міста і його політичних лідерів в Пекіні.

Нагадаємо, 27 липня 2019 в Гонконзі поновилися антиурядові протести, тисячі людей вийшли на мітинг, хоча раніше поліція заборонила проведення акції, зіславшись на можливі зіткнення. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення прокитайською політикою адміністрації Гонконгу, що є автономією Китаю. У ході протестів правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів.

В Гонгонгу поліція застосувала сльозогінний газ на акції протесту У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників
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