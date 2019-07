У Гонконзі протестувальники заблокували залізницю

Акції протесту в Гонконзі тривають вже третій місяць

Сотні гонконгських демонстрантів заблокували залізничне сполучення під час ранньої ранкової години пік у вівторок, 30 липня, що викликало хаос у графіку руху приміських поїздів. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Активісти блокували двері поїздів, змушуючи сотні людей виходити із залізничних станцій в пошуках альтернативного транспорту. Незначні сутички спалахнули між протестуючими і пасажирами, оскільки деякі були засмучені через зупинку поїзда.

"Ми не маємо наміру створювати незручності людям, але ми повинні змусити владу зрозуміти, чому ми протестуємо. Ми будемо продовжувати це до тих пір, поки в цьому є необхідність", - сказав один з протестувальників, 21-річний Шарон.

У прес-службі залізничного оператора MTR Corp повідомили, що деякі послуги компанії були порушені через протести. Оператор вибачився і закликав людей шукати інші види транспорту.

