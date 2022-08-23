ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Заарештовану в березні суперяхту російського олігарха продали на аукціоні

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 23 серпня 2022 22:51
Заарештовану в березні суперяхту російського олігарха продали на аукціоні Фото: яхта російського олігарха продана на аукціоні в Гібралтарі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Заарештована в березні супер'яхта Axioma російського олігарха Дмитра Пумпянського була продана на аукціоні в Гібралтарі. Ці торги вважаються першими такого роду після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Судно довжиною 72,5 метра було продано з аукціону Адміралтейським судом Гібралтару через систему закритих торгів, які відбувалися в електронному вигляді і завершилися в обід 23 серпня.

Американський банк JP Morgan заявив, що власник не виплатив кредит у розмірі 20 мільйонів доларів США, і на вимогу фінустанови Axioma була заарештована.

Хто отримає гроші від продажу супер'яхти

Точна сума угоди тримається в секреті. На старті продажів яхта оцінювалася в 70-75 млн євро. JP Morgan зажадає тільки належні йому згідно боргу 20,5 млн євро. Джерело в уряді Гібралтару підкреслило, що залишок буде швидше за все заморожений на рахунках аукціонного будинку.

Також з суми, вторгованої за продаж судна, будуть вилучені кошти, витрачені на заробітну плату екіпажу, оренду верфі і технічне обслуговування з березня до серпня 2022 року.

Заявлено, що успішний продаж стане еталоном для інших банків, які прагнуть відшкодувати збитки, продавши з аукціону вилучене майно та інші активи олігархів, що потрапили під санкції.

Нагадаємо, що Сполучені Штати виграли судовий процес щодо арешту російської супер'яхти на Фіджі і в межах години взяли судно під свій контроль вартістю 300 мільйонів доларів.

Також раніше повідомлялося, що США наклали санкції на дві яхти, які пов'язують з президентом Росії Володимиром Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки яхта Санкції проти Росії
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії