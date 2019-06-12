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У Гонконзі розпочався силовий розгін демонстрантів

Новини » Надзвичайні події    12.06.2019 - 15:42
У Гонконзі розпочався силовий розгін демонстрантів
Ілюстративне фото (EPA)

Поліцейські застосовують сльозогінний газ, кийки і гумові кулі

В ході масових акцій в Гонконзі поліція приступила до силового розгону демонстрантів, які протестують проти законопроекту, який дозволяє екстрадицію до Китаю осіб, яким загрожує судове переслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, поліцейські застосовують сльозогінний газ, кийки і гумові кулі проти демонстрантів.

Наголошується, що у протестах беруть участь сотні тисяч чоловік і це наймасштабніша акція з 1997 року.

Парламент Особливого адміністративного району Гонконг призначив на 12 червня друге читання документа, однак у зв'язку з протестами відклали засідання, при цьому зазначивши, що воно відбудеться найближчим часом.

Влада Китаю наполягають на якнайшвидшому прийнятті закону, і очікується, що це відбудеться в ході голосування 20 червня.

"Дії (протестувальників) вийшли за рамки звичайного мирного зібрання. Ми закликаємо їх розійтися, інакше нам доведеться застосувати силу", - йдеться в заяві поліції Гонконгу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сотні тисяч жителів Гонконгу вийшли у неділю, 9 червня, з протестом проти законопроекту, який дозволяє екстрадицію до Китаю осіб, яким загрожує судове переслідування. Протестувальники також закликали до відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам, яка підтримала цей законопроект.

Крім того, в центрі Москви проходить марш в підтримку кореспондента відділу розслідувань "Медузи" Івана Голунова, в ході якого затримали журналістів та активістів. Правоохоронці затримали кореспондента "Новой газеты" Микиту Гіріна, кореспондента "МБХ медиа" Михайла Шевельова і журналіста "Коммерсанта" Романа Дорофєєва.

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