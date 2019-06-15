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Влада Гонконгу має намір відкласти прийняття закону про екстрадицію

Новини » Політика    15.06.2019 - 10:50
Влада Гонконгу має намір відкласти прийняття закону про екстрадицію
Фото: протести в Гонконзі (Getty Images)

Радники глави адміністрації міста звернулися до Лем із закликом тимчасово залишити прийняття закону

Адміністрація Гонконгу прийняла рішення відкласти просування законопроекту про екстрадицію на материковий Китай, який викликав у місті протести. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася скасовувати законопроект, однак в останні дні ряд радників звернулися до неї з закликом призупинити його. Очікується, що в суботу, 15 червня, Лам повинна повести прес-конференцію з цього приводу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Гонконзі поліція застосувала силу - сльозогінний газ і травматичну зброю для розгону демонстрантів, які вимагають скасувати поправки до закону про екстрадицію.

Розгляд поправок до закону було відкладено. Глава Гонконгу Керрі Лам засудила заворушення і закликала до якнайшвидшої нормалізації життя в місті.

Прийняття поправок до закону про екстрадицію дозволить відправляти на материк і в інші країни, з якими у Гонконгу немає угод про екстрадицію, для судового розгляду підозрюваних у скоєнні злочинів і перебувають на гонконгській території.

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