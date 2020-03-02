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Гончарук розповів деталі зустрічі з Єрмаком

Новини » Політика     02.03.2020 - 11:59
Гончарук розповів деталі зустрічі з Єрмаком
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

На зустрічі Гончарука з Єрмаком обговорювалися робочі питання

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з Андрієм Єрмаком, керівником Офісу президента, обговорював робочі питання. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на зустрічі з Єрмаком не підійматися теми, які він міг би коментувати окремо.

"Я щодня з кимось зустрічаюся і розмовляю. У цій зустрічі не було нічого особливого. Ми просто обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорили робочі питання", - заявив Гончарук.

Відзначимо, вчора стало відомо про зустріч Гончарука з Єрмаком в київському ресторані "Сутра".

Нагадаємо, Гончарук заявив, що ще не писав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Він також анонсував консультації з цього питання з президентом Володимиром Зеленським і парламентом.

Крім того, Гончарук зазначив, що на Кабінет міністрів очікує серйозне посилення.

"Я давно заявляв, що ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Це командне рішення, яке залежить від президента, позицій колег у парламенті, яким буде остаточне рішення", - додав він.

Зеленський відправляє у відставку Гончарука через Коломойського, - джерело
Новини України встречаОлексій ГончарукАндрій Єрмак
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