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Маркарова: ЄС може виділити другий транш ще цього року

Новини » Економіка    19.10.2019 - 12:05
Маркарова: ЄС може виділити другий транш ще цього року
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Брюссель ще може виділити Україні 500 млн євро в 2019 році

Європейський союз може виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги ще в цьому році. Про це у Facebook за підсумками переговорів повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Зокрема, вона повідомила, що в рамках візиту до США на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом сторони домовилися про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги.

"...вже виконані всі умови, крім однієї, і де ще залишається шанс отримати кошти в цьому році. А також обговорили питання фінансування на 2020 рік. Довгострокове і дешеве фінансування від офіційних кредиторів є пріоритетом Мінфіну, так само як і розвиток внутрішнього ринку", - додала Маркарова.

Відзначимо, що мова йде про виділення Україні 500 млн євро.

Маркарова: ЄС може виділити другий транш ще цього року

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) повернеться в Україну протягом наступних кількох тижнів. Очікується, що в ході цього візиту буде погоджена нова програма фінансування.

До цього місія МВФ перебувала в Києві у вересні і почала обговорення нової трирічної програми.

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